عوض تاج الدين: تصنيع بعض أدوية الأورام بالتعاون مع شركات أجنبية قريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنَّ هناك اهتمام من القيادة السياسية لتوطين صناعة الدواء في مصر بمعايير عالمية، ووجود الإرادة القوية للدخول في بعض الصناعات الدوائية، وتصنيع بعض أدوية الأورام بالتعاون مع شركات أجنية، مع إنتاج مدينة الدواء أدوية فعالة وآمنة واقتصادية.

صناعة الدواء

وشدد تاج الدين، على أنَّه رغم أن صناعة الدواء مركبة ومعقدة وتشمل مكونات كثيرة إلا أنَّ وجود دعم سياسي وبنية تحتية صحية بما فيها الجزء الدوائي، أمر في يساعد على انجاز تلك المهمة، وتطرق لموضوع توطين صناعة الدواء، مؤكّدًا أنَّ أزمة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أهمية التوطين الحقيقي لصناعة الدواء.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر مؤسسة «الأهرام للدواء» الذي يستمر لمدة يومين، ويناقش توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

مواجهة كورونا

واستعرض تاج الدين، خلال كلمته بالمؤتمر جهود الدولة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث تمّ اتخاذ إجراءات على أرض الواقع قبل ظهور إصابات بالفيروس المستجد، وتمّ الاستعداد مسبقًا على جميع الأصعدة والمستويات لتخطي تلك الأزمة بشكل يستحق التقدير والإشادة نظرا لتلك الجهود.

ولفت عوض تاج الدين، إلى أنَّه كان هناك رصيد من الأجهزة والمستلزمات الطبية وتم تجهيز المستشفيات الجامعية، ونحو 88 مستشفى صدر وحميات تمّ تجهيزها لاستقبال الحالات، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه الاحتياطي الاستراتيجي من الأجهزة والمستلزمات الطبية، متابعا «لم تبخل الدولة بأي دعم للقطاع الصحي، ومن ثم فلم نعاني من أي دواء خلال هذه المرحلة في وقت كانت هناك دول تصرف العلاج بالشريط للوقاية من الأعراض المصابة وذلك قبل ظهور اللقاح».

وأكّد تاج الدين، أنَّ مصر كان لديها القدرة على إنتاج أي أدوية للوقاية من الأعراض المصاحبة، ووفرت هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد كل شيء خلال الفترة الماضية، وسط تعليمات من القيادة السياسية بتوفير أجهزة أخرى بديلًا لما تمّ استخدامه.

قانون التجارب السريرية

من جهته، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّ مؤتمر «الأهرام» للدواء في نسخته الأولي كان سببًا رئيسيًا في إصدار قانون 214 للتجارب السريرية والبحوث الإلكلينيكية العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ هذا القانون سيتم العمل به فور صدور اللائحه التنفيذية له، مشيرًا إلى أنَّ هناك طلب إحاطة لوزارتي الصحة والتعليم العالي بضرورة العمل على الوصول للائحة التنفيذية للقانون.

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة التعاون والمتابعه مع هيئة الدواء المصرية والمجتمع الطبي كله لمعرفة الأسباب التي جعلت مصر الأكثر استهلاكا للمضادات الحيوية، مرجعًا ذلك إلى خطورة الاستهلاك العشوائي لتلك المضادات في زيادة مقاومة البكتيريا لتلك المضادات وهو ما يهدد صحة المواطنين.