تاج الدين: لا أحد يعلم موعد انتهاء ذروة الموجة الرابعة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن رغم وجود تزايد ملحوظ في أعداد مصابي كورونا، ولكن معظم إصابات فيروس كورونا في التوقيت الحالي بسيطة ومتوسطة، موضحا أن 80% من إصابات كورونا عزلوا منزليا، وتابع مستشار الرئيس في حوار ينشر لاحقا لـ«الوطن» أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات الثلاثة السابقة، موضحا أن وجود اللقاح يعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة وتساعد في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، اللقاحات تعمل على تقليل معدل الوفيات وهو ما نراه حتى الآن في الموجة الرابعة.

موعد الانتهاء من ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وعن أدوية الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومدى استعداد المستشفيات لذروة الموجة التي اقتربت وفقا لتوقعات بأنها خلال أسبوعين من الآن، أكد على أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات «الوضع آمن والزيادات ليست خطيرة»، وعن موعد انتهاء ذروة الموجة الرابعة، أشار إلى أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بها، ولكن انتهاء ذروة أي موجة تتوقف على مدى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل وتطهير اليدين باستمرار والبعد عن الزحام، والتطعيم ضد فيروس كورونا أصبح جزءا من الإجراءات الاحترازية، والدولة المصرية تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات وتنوع مصادرها.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطالبت من المواطنين توخي الحذر والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام.