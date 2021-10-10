تاج الدين: لا توجد دراسات تثبت تأثير تطعيمات الطفولة على مقاومة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا توجد بحوث علمية تؤكد وجود انعكاس للتطعيمات التي حصل عليها الأطفال والشباب في سن مبكرة على مقاومة فيروس كورونا، لكن المناعة تكون أفضل، دون أن يتم تحديد تأثيرها على مكافحة الجسم لفيروس كورونا.

لقاحات الإنفلونزا لا يمنح لجميع الفئات

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي، أنه لا يتم منح لقاحات الإنفلونزا لكل المواطنين، لكن المواطنين الأكثر عرضة للخطورة يحصلون عليه، والمصابين بنقص المناعة والأمراض المزمنة أو مخالطي مصابي بعض الأمراض مثل فيروس كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الفيروسات لديها قدرة على التحول الجيني بشكل مستمر، لذلك يتغير تطعيم الإنفلونزا كل عام، وبعدما كان ثلاثيا أصبح رباعيا، وفي العموم هي لا تتعارض مع لقاحات كورونا، ويمكن الحصول عليهما في نفس الوقت أحيانا، بشرط أن يكون كل تطعيم في ذراع.

تلقيح العاملين في الجامعات والأساتذة والطلاب وكل الفئات المساعدة

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه جرى تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلقيح العاملين في الجامعات والأساتذة والطلاب وكل الفئات المساعدة، لأن الغالبية العظمى من طلاب الجامعة أكبر من 18 سنة، وسيتم تطعيمهم فور ثبوت أمان التطعيم.

وأوضح أنه يتم التركيز على تلقيح أعضاء هيئة التجريس والفئات المعاونة في المدارس، اما التلاميذ فإنه سيتم التركيز على الجوانب الوقائية لديهم مثل تطعيم أولياء الأمور والالتزام بالإجراءات الاحترازية.