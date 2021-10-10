تاج الدين: المظاهر المرضية لسلالات كورونا لم تتغير كثيرا عن الفيروس الأصلي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن سلالات كورونا منتشرة في العالم كله، موضحًا: «سلالة الدلتا ودلتا بلاس موجودة في كل العالم حاليا، وظهرت في 180 دولة»، كما أشار إلى أن مصر لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة لأن الحالات ما زالت في تصاعد، وعندما تثبت الأعداد أكثر من يوم تكون البلاد وصلت إلى الذروة، وبعدها ستنخفض أعداد الإصابات.

وأضاف «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية، أن المظاهر الإكلينيكية والمرضية لهذه السلالات لم تتغير كثيرا عن السلالات السابقة أو الفيروس الأصلي، واللقاحات مؤثرة حتى الآن في كل هذه السلالات.

معظم الاقتصاد المصري لم يتوقف لحظة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المنظومة التي تعاملت مع أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كانت رائعة: «الاقتصاد المصري في معظمه لم يتوقف لحظة ومفيش مصنع قفل في عز أزمة كورونا، وكانت الحماية كبيرة جدا وتم توفير الوسائل الوقائية وعجلة الحياة لم تتوقف».

وأشار محمد عوض تاج، إلى أن بعض القطاعات مثل الطيران والسياحة تأثرت، كما أخذت المنظومة التعليمية شكلا جديدا خلال الفترة الماضية، لكن حدث توازن قوي جدا من أجل عبور الأزمة بسلام.

مصانع أوروبية كبرى ذات أسماء رنانة توقفت عن الإنتاج

وأوضح، أن بعض المصانع الأوروبية الكبرى «ذات الأسماء الرنانة» توقفت عن الإنتاج بسبب هذه الأزمة، لأن بعض المنتجات التي تستورد من بلاد أخرى نتيجة لتباطؤ في عملية البضائع تسببت في وقفها.

وواصل: «يُقال لماذا لا نفتح مثل الدول الأخرى، لكن ما حدث أن البلاد التي لم تتبع جزءً كبيرًا من الإرشادات الوقائية زاد عدد الإصابات فيها، وبالتالي نحن لا نتشدد في هذه الإجراءات، لكننا نطبقها من أجل الحماية.. معلش يا جماعة استحملوا شوية وخلينا نمشي في سكة التطعيمات والوقاية لأنها مازالت من ضمن حصون التعامل مع الوضع».