وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا (صور)

فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية «بني شبل»، التابعة للإدارة الصحية بمدينة القنايات، وذلك لمتابعة عمل الفرق الطبية والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة وتطعيمهم بلقاح كورونا.

وكيل الصحة يؤكد عمل الدعاية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقي لقاح كورونا

وأكد وكيل الوزارة على عمل الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واستكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكيل الصحة يتفقد الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة بالوحدة الصحية، كما تفقد خدمات الرعاية الأولية، والتطعيمات الروتينية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة.

وأوضح «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، البالغ عددها 31 مركزاً، حتى الآن، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.