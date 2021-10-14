ضبط عاطلَين قتلا مُسنا أثناء صيده الأسماك في الشرقية

ألقى ضباط مباحث الشرقية القبض على متهمين اثنين بقتل مسن أثناء قيامة بممارسة هواية الصيد على بحر «أبو الأخضر» المار بقرية «الغار»، التابعة لمركز الزقازيق.

وتبين أن المتهمين حاولا سرقة أموال وهاتف المجني عليه، إضافة إلى أدوات الصيد الخاصة به، إلا أن المجني عليه حاول مقاومتهما، فقاما بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أدى لوفاته.

العثور على جثة مُسن

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور الأهالي على جثة مسن بجوار بحر أبو الأخضر المار بقرية الغار، التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

وعلى الفور انتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة مكان الجثة وفحصها، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المكان، واستدعت سيارة إسعاف نقلت الجثمان لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة بعد إنهاء إجراءات المعمل الجنائي والطب الشرعي والمباحث الجنائية، وتسليمها لذويها.

القبض على المتهمين وكشف ملابسات الجريمة

وتبين من التحريات أن المجني عليه اعتاد الذهاب إلى مكان العثور على جثته لممارسة هواية الصيد وقضاء عدة ساعات، ثم العودة إلى منزله، وتبين أن المجني عليه حاول مقاومة الاعتداء عليه.

وشكّلت مديرية أمن الشرقية فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتوصلت جهود الفريق الأمني إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما «م. س. ا»، عاطل، و«م. ا. ل»، عاطل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف محاولة سرقة المجني عليه، وبعدما تصدى لهما اعتديا عليه بسلاح أبيض، وسددا له عدة طعنات ما أدى لوفاته، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.