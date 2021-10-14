خطة تطوير الخدمات الطبية بمستشفيي «بلبيس المركزي» و«الرمد» في الشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، عدة اجتماعات مع مديرى الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومديري مستشفيات بلبيس المركزي، وطب وجراحة العيون بالزقازيق، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بهذه المستشفيات.

خطة مستقبلية لإضافة أقسام طبية جديدة بمستشفى بلبيس المركزي

وناقش وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع الأول، تطوير ورفع كفاءة جميع الأقسام المتخصصة بمستشفى بلبيس المركزي، وخطة التعاقد مع الأساتذة الأطباء والاستشاريين في التخصصات الطبية النادرة، ومنها جراحات المخ والأعصاب، والقلب والصدر، وجراحات الأطفال، مع وضع خطة مستقبلية لإضافة أقسام طبية جديدة بالمستشفى، واعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، جاء ذلك في حضور مدير عام الطب العلاجي، ونائب ومديري الإدارات الفنية بالطب العلاجي، وإدارات الجودة، والزمالة المصرية بالمديرية، ووكيل مستشفى بلبيس المركزي، ورؤساء الأقسام الطبية بها، بقاعة الإجتماعات بديوان المديرية.

تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى الرمد

كما ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع الثاني، تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي طب وجراحة العيون «الرمد»، وخطة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية بها، ودراسة تنفيذ بروتوكول تعاون بين المنشآت الطبية الخاصة، ومستشفى الرمد، لإجراء جراحات المياه البيضاء، وغيرها من الجراحات ذات المستوي الثالث، وذلك للانتهاء من اي قوائم إنتظار خاصة بالعمليات الجراحية، حضر الاجتماع مديري إدارات العلاج الحر، ونفقة الدولة، ومكافحة العدوى بالمديرية، ومدير مستشفى طب وجراحة العيون، وذلك بمكتب وكيل وزارة الصحة.