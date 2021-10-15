وكيل صحة الشرقية يناشد المواطنين بضرورة غسل اليدين في يومه العالمي

ناشد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية - تزامنًا مع اليوم العالمي لغسل اليدين - جميع المواطنين بالمحافظة، بضرورة الالتزام باتباع العادات الصحية السليمة، وخاصة غسل اليدين، مؤكدا أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، موضحًا أن الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وكيل الصحة: غسل اليدين للحد من انتشار مسببات الأمراض

كما حث وكيل الوزارة جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، إلى تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ونقاط الرعاية الصحية المختلفة، مؤكدا أن غسل اليدين تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وانتقالها، وبخاصة الفيروسية منها، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحاجة إلى التوعية بهذه العادة الصحية، بات أمراً في غاية الأهمية في ظل اجتياح وباء كورونا في كل بقاع العالم، ليكون غسل اليدين إحدى أهم الطرق الوقائية للحد من انتقال المرض، والتركيز على أن يكون ذلك عادة صحية يومية ومكررة.

وتابع أن غسل اليدين خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، أصبح إحدى أهم الوسائل للحماية من وصول فيروس كورونا إلى أجسامنا، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية الأخرى، خاصة بعد انتشاره بسهولة من شخص لآخر، عن طريق اليدين، التي تُصنف إحدى الوسائل الأكثر شيوعا لانتشار الفيروس من شخص إلى آخر.

وكيل الصحة يناشد بسرعة تلقي لقاح كورونا

كما ناشد الدكتور هشام مسعود كافة المواطنين بمحافظة الشرقية، وجميع الشعب المصري، بمضاعفة عمق المسؤولية التي تقع على عاتقهم في حماية أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع المحيط بهم، وسرعة تلقي لقاح كورونا المتوفر بجميع مراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء محافظة الشرقية، لنشر المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، هذا بالإضافة إلى أن يكون غسل اليدين عادة صحية ذات فائدة كبيرة وحماية فعلية من المرض.

وأردف أنه على الفرد أن يغسل يديه مدة لا تقل عن دقيقة كاملة، بالماء الفاتر والصابون، كونه يساعد على التخلص من الميكروبات بشكل أفضل، وأن ينظف جيداً ما بين الأصابع بدقة، وأن يغسل اليدين بطريقة دائرية، مؤكداً أهمية أن تشمل عملية غسل اليدين، التركيز على الأظافر وما تحتها، وبخاصة الطويلة منها، كونها تعتبر بؤرة لتجمع الميكروبات، وأن يستمر غسل اليدين طيلة الوقت الذي يمكن أن يتم فيه لمس الأسطح المختلفة، كذلك غسل اليدين عند الدخول للمنزل بعد العودة من العمل أو التسوق، وقبل الأكل وبعده، وعند استخدام المرحاض.

ونصح وكيل صحة الشرقية بالتقليل من استخدام المعقمات المختلفة التي تحتوي على مواد كيميائية مختلفة، إلا في الضرورة، والاستغناء عنها بغسل اليدين بالماء والصابون إن أمكن، مع العلم أن الصابون يقتل الفيروس التاجي عن طريق تدمير الغلاف الخارجي الذي يحميه.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قامت بتخصيص يومًا سنويا لغسل الأيدي، من أجل رفع وعي المواطنين حول العالم، بالتأثير الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، وفقًا لحملة عالمية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتكثيف الجهود العالمية للمكافحة والقضاء على الأمراض بكافة أنحاء العالم، وحث ملايين الأفراد في العالم أجمع علي غسل أيديهم بالصابون، ورفع الوعي بأهمية ذلك.