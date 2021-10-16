بالأسماء.. إصابة 13 في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق الأوائل المتفرع من طريق العلمين بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

والمصابون هم أشرف عبد المنعم عبد الونيس، 27 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعمرو ناصف عبد الونيس، 24 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي، وأحمد بدر الشرنوبي، 43 سنة، مقيم في أبو حمص، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وإيهاب علي الشرنوبي، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر.

كما أصيب أحمد علي نور، 26 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ومختار ممدوح ممدوح، 40 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمود أحمد مصطفى، 27 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد ربيع، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عوض خميس، 19 سنة، مقيم بحوش عيسى، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

إجراء الإسعافات الأولية للمصابين

وأصيب أيضا أحمد ماهر عبد الرازق، 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وعبد المنعم سليمان، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأشرف مهنا سعد الله، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ونادي محمد عبد العظيم، 33 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.