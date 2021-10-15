الداخلية توجه ضربة قوية لتجار العملات في البحيرة والشرقية وضبط 800 ألف استرليني

نجحت أجهزة الأمن في توجيه ضربة قوية لـ«مافيا الإتجار غير المشروع في العملات»، وضبط 2 مليون جنيه مصري و800 ألف جنيه إسترليني و40 ألف يورو من الإتجار بالنقد.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مشتول السوق بالشرقية، يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، من البنوك فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندي (2,250,000) اثنان مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه.

ضبط شخص بتعاملات 800 ألف جنيه إسترليني في البحيرة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة) بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول «بالعملة الأجنبية» عن طريق تلقي الحوالات الخاصة بهم على حسابه الشخصى بأحد البنوك، ويقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى (800 ألف جنيه إسترليني).

ضبط شخص بتعاملات 40 ألف يورو أوروبي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شقيقين– الأول مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية - والثانى يعمل بإحدى الدول الأجنبية) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة «بالعملة الأجنبية» من خلال الثاني وإرسالها للأول على حساباته بأحد البنوك والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة الشرقية مقابل حصولهما على عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني «المتواجد حالياً خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت (40 ألف يورو أوروبي) .

محل مصوغات بالبحيرة يتحول إلى وكر للإتجار بالنقد

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (صاحب محل مصوغات – عامل بمحل مصوغات - مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذين من المحل الخاص بالأول الكائن بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبطهما بالمحل المشار إليه حال تعاملهما في النقد خارج المصارف المعتمدة ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات «وطنية – أجنبية» – هاتفين محمول، بفحصهماً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات على تطبيقى «الواتس آب - الماسنجر» بينهما وبين العديد من عملائهما تدل على نشاطهما المؤثم) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من نطاق محافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات «أجنبية – وطنية» – هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.