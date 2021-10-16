ثغرة تخترق جهاز «آيفون».. و4 خطوات للسيطرة على الحساب واسترجاعه 

تتميز هواتف أيفون iPhone كونها من الأجهزة التي يصعب اختراقها أو سرقة البيانات الخاصة بها، نظرًا لأنظمة الحماية التي تستخدمها، ولكن لا يعني أنه يصعب اختراقها، فمن الممكن أن يتم اختراق الأجهزة من خلال ثغرات معينة لدى التطبيقات.

ثغرات اختراق «آيفون»

ذكر موقع «ذا صن» البريطاني، في تقرير أعده بشأن استرجاع «آيفون» حال اختراقه، أنه من المهم أن يقوم كل مالك لهاتف آيفون من تنشيط إجراء أمان رئيسي بالهاتف لاستعادة مُعرف Apple الخاص به، إذا قام شخص ما باختراقه، ويعد مُعرف Apple هو نقطة الدخول الرئيسية لجهازك وحساب iCloud التي يتيحه هاتفك وجميع معلوماتك. فإذا تمكن شخص ما من الاستيلاء عليها وسرقة كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنه الوصول إلى الكثير من معلوماتك الشخصية، من خلال التطبيقات والبيانات الخاصة. فيما تعمل «آيفون» دائمًا على سد هذه الثغرات وتفاديها وعلاجها، كما أطلقت مؤخرًا تحديث iOS 15 الجديد، والذي يمكنك من اختيار جهة اتصال استرداد للحسابات إذا تمت اختراقها.

4 خطوات للسيطرة على الحساب واسترجاعه

يمكن لهذا التحديث الجديد مساعدتك في استعادة السيطرة على حسابك وأجهزتك في ثوانٍ، ولكن عليك اتباع 4 خطوات لتنجح مهمتك.. وهي:

أولًا: اختيار فقط جهة اتصال استرداد «محل ثقة»

من الخطأ اختيار صديق عشوائي، لذلك عليك التفكير جيدًا في شخص تثق به كثيرًا مثل الاهل والاقارب والأصدقاء المقربين فقط الذين تثق بهم، وفي هذه الخطوة نوضح كيفية اختيار جهة اتصال الاسترداد كما يلي:

- تأكد من أنك تستخدم iOS 15.

- انتقل إلى Settings General Software Update وتأكد من أن الرقم هو الإصدار 15 أو أعلى.

- قم بتحديث أي تحديثات معلقة ، فقم بتثبيتها للحصول على أحدث إصلاحات الأمان.

- ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن جهة اتصال الاسترداد لديها أيضًا جهاز iOS أو iPadOS يعمل بنظام iOS 15 أو iPadOS 15 أو إصدار أحدث.

- يحتاج هذا الشخص أيضًا إلى استخدام المصادقة ذات العاملين، وأن يكون عمره 13 عامًا على الأقل.

- انتقل إلى الإعدادات على جهازك، واختر معرف Apple في الجزء العلوي أسفل اسمك.

- انتقل إلى كلمة المرور والأمان ثم اختر استرداد الحساب.

- من هناك يمكنك النقر فوق إضافة جهة اتصال استرداد لاختيار شخص ما.

ويمكنك بعد ذلك إرسال رسالة إلى هذا الشخص (وهي قابلة للتحرير)، لإخباره بأنه جهة اتصال الاسترداد الخاصة بك، أرسلها وأنت انتهيت.

ثانيًا: استعادة حسابك

- إذا تعرضت للاختراق ، فستحتاج إلى الاتصال بجهة اتصال الاسترداد الخاصة بك.

ثالثًا: انتقل إلى الإعدادات

- سوف تحتاج جهة الاتصال إلى الانتقال إلى الإعدادات ، كلمة مرور معرف Apple والأمان، ثم اختيار استرداد الحساب.

رابعًا: انشئ رمز الاسترداد

- في هذه الخطوة ستكون قادرًا على إنشاء رمز الاسترداد الذي يمكن استخدامه لإعادة تعيين جهاز مخترق.