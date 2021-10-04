أزمة نقص المعروض في «آيفون 13» تؤجل التسليم إلى نوفمبر

يواجه عملاء APPLE في إنجلترا تأخيرات في تسلم هواتفهم iPhone13 لمدة تصل إلى خمسة أسابيع لاستلام أحدث أجهزة iPhone بسبب نقص المكونات الرئيسية للهاتف، بحسب موقع the sun البريطاني.

نقص قطع الغيار وارتفاع التكاليف

وأعلنت الشركة تأخر تسليم طلبات طرازات iPhone 13 حتى 9 نوفمبر2021، مؤكدة أن المخزون في الولايات المتحدة وكندا يعاني من نقص في المعروض، وأرجعت ذلك إلى نقص قطع الغيار وارتفاع التكاليف على الشركات في جميع أنحاء العالم، لاسيما أن الشركة أصدرت أربعة أجهزة iPhone جديدة في 24 سبتمبر الماضي؛ مما جذب الجماهير المتحمسة إلى متاجرها وزاد الطلب.

أسعار هواتف أيفون 13

وتبلغ أسعار هواتف آيفون iPhone 13 Mini وiPhone 13 وiPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بسعر يبدأ من 799 دولارًا، حيث يرتفع السعر إلى 1599 دولارًا للطراز الأعلى.

تأخيرات في الشحن

وكانت جميع تكوينات الهاتف المحمول عالي التقنية، بغض النظر عن لون التخزين، تواجه تأخيرات في الشحن لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وأشار الموقع إلى أنه لن تصل بعض الطرازات في المملكة المتحدة، مثل: iPhone 13 Pro، إلى العملاء حتى 2 نوفمبر إلى 9 نوفمبر، وفقًا لشركة Apple.

ارتفاع الطلب على أحدث الموديلات

وحذر رئيس Apple Tim Cook خلال مكالمات أرباح الشركة الأخيرة من أن النقص على مستوى الصناعة قد يؤثر على إنتاج iPhone في الأشهر المقبلة، ونظرًا لارتفاع الطلب على أحدث الموديلات، فإن هذا يعني أن العملاء يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول من أي وقت مضى للحصول على هواتفهم المحمولة الجديدة.

وشهد الطلب على iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max ارتفاعًا كبيرًا بشكل خاص بسبب الكاميرات فائقة الشحن وشاشات ProMotion الجديدة.

مشكلات التوريد في الردود على العملاء

وكان أشار شركاء Apple Verizon وVodafone UK وBest Buy إلى ارتفاع الطلب ومشكلات التوريد في الردود على العملاء على تويتر، وأشار العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى التأخيرات.

وعلق أحد المستخدمين على تويتر قائلا: «مع تأخير تسليم iPhone 13 pro max، فقد ألغي أيضًا! إنهم يتحدثون حتى 30 أكتوبر».