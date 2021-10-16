 قوافل بيطرية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى ومراكز المحافظة، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية، وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

وأشار المحافظ في بيان صادر عن مكتب الإعلام بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، إلى أنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية استهدفت قرية «المشايعة»، بمركز الغنايم، لتقديم الخدمة الطبية البيطرية بالقرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن سلسلة قوافل طبية بيطرية مجانية تنفذها المحافظة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، في القرى الأكثر احتياجاً، نظراً لأهمية قطاع الثروة الحيوانية، الذي يُعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية.

تنمية قطاع الثروة الحيوانية يمثل دعماً رئيسياً للاقتصاد المحلي

وأكد محافظ أسيوط أن تنمية قطاع الثروة الحيوانية يمثل دعماً رئيسياً للاقتصاد المحلي، لافتاً إلى تقديم جميع سبل الدعم الممكنة، وتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربين بمراكز وقرى المحافظة، وتقديم كافة الخدمات مجاناً، للتيسير على أهالي هذه القرى، تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

تقديم الخدمات والاستشارات البيطرية للمربين

وأوضح الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن القافلة البيطرية المجانية بمركز الغنايم استهدفت تقديم كل الخدمات والاستشارات البيطرية للمربين، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الأمراض، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات، على أن يتم استكمال خطة القوافل لتستهدف قرى ونجوع المحافظة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة، وتقديم التحصينات ضد مختلف الأمراض، وتنظيم الندوات الإرشادية والتعليمية للمواطنين.