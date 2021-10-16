بدء تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية بالمجان بقرى «حياة كريمة» في المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بدء تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين بالمجان، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 من أكتوبر الجاري، بالقرى التي تُنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، بهدف نشر الوعي وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات المعنية.

استخدام تقنيات حديثة في مجال التناسليات الحيوانية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل تستهدف قرى «حياة كريمة»، من خلال التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية، وباستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية وكافة التخصصات الطبية البيطرية التي يحتاجها المربي الصغير، مشيرا الي عمل ندوات إرشادية للمربين.

وأضاف «عثمان»، أنه نظرا لكثافة الثروة الحيوانية لدى المربين ولاحتياجهم الشديد للمزيد من التطبيقات العملية والحقلية لنتائج الأبحاث العلمية الجادة التي تنعكس على رفع إنتاجية حيواناتهم، يتم تنظيم القوافل بصفة دورية ومستمرة.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأربعاء الماضي، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ إنه يجري تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاع بقري مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، هي أبو قرقاص، وملوي، والعدوة، ومغاغة، وديرمواس، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.