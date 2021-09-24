محافظ الغربية: تخصيص قوافل بيطرية لخدمة أهالي قرية بشبيش بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته للدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالمحافظة بتدشين قوافل بيطرية بقرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى، للكشف والتحصين لمساعدة المربين في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، أمس الخميس، رافقه خلالها المهندس عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد عبدالوهاب رئيس مدينة المحلة الكبرى، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وشدد محافظ الغربية على استغلال قطعة أرض محيطة بالوحدة المحلية كمقر للقوافل البيطرية وعقد ندوات إرشاد زراعي وبيطري.

تجديد المجزر وتوفير قطعة أرض أملاك دولة

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته، مجزر بشبيش الذي تم إنشاؤه عام 1967 على مساحة 750 مترا، موجهاً إلى إحلال وتجديد المجزر فضلا عن توفير قطعة أرض أملاك دولة لتصبح إجمالي مساحته 1350مترا، ليخدم أهالي قرية بشبيش والقرى المجاورة حسب جدول زمني يتبني تلبية خدمات المواطنين ووضع حلول واقعية خلال الأسابيع المقبلة.

محافظ الغربية: خطوات لاستقبال المواطنين وتشغيل العيادات ومعمل التحاليل والصيدلية

وزار محافظ الغربية كوبري «أبو يوسف»، ببشبيش، موجها ‎مدير مديرية الطرق إلى إحلال وتجديد الكوبري ضمن خطة العام المالي الحالي، كما زار الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية لومانة والتي تم إنشاؤها منذ 13 عاما، ولم يتم استغلالها حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة إلى تجهيزها لاستقبال المواطنين وتشغيل العيادات ومعمل التحاليل والصيدلية وعيادة التطعيمات خلال الفترة المقبلة.