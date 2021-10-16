أمر إحالة رئيس حي مصر القديمة في قضية الرشوة: طلب أموالا للإخلال بعمله

حصلت «الوطن» على نص تحقيقات النيابة في قضية اتهام رئيس حي مصر القديمة و8 أشخاص آخرين، بتقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي، وهي القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، وأصدرت فيها قرارًا بالتأجيل لجلسة 18 ديسمبر المقبل، للاطلاع.

إخلال بواجبات وظيفته

وجاء في أمر الإحالة الذي تنفرد «الوطن» بنشره، أن المتهمين «علاء الدين. خ. م، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«علي. ج. س، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«أحمد. م. س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«مسعد. ع. م، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة»، و«جمعة. م. ج، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«جمال. ش. ع، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«عادل. إ. ز، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«وحيد. ب. ز، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«وليد. ف. م، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة»؛ لأنهم في غضون الفترة من يناير 2019 وحتى أغسطس 2020 بدائرة قسم مصر القديمة، المتهم الأول بصفته موظف عمومي رئيس حي مصر القديمة طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته.

رشوة لعدم فسخ التعاقد

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من «جمال. ع»، «مصطفى. ث»، «محمود. ع»، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بواسطة المتهم الثاني، وآخر توفي، مبالغ مالية دورية، أخذ منها بوساطتهما أيضا 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات.

تقديم رشوة

فيما نسب أمر الإحالة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي، مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثاني توسط وآخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي وبشير عبد الرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس ومحمد فاروق. وهي القضية رقم 173/8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 813 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.