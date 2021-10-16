رمضان عبد المعز يظهر بحلوى المولد على الهواء: بركة.. «فيديو»

ظهر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بحلوى المولد النبوي الشريف على الهواء مباشرة، في حلقة جديدة من برنامجه «لعلهم يفقهون» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، قائلا: «وأنا داخل الاستوديو بيبقى قبل لعلهم يفقهون مباشرة برنامج السفيرة عزيزة، قابلت الإعلامية المتميزة الأستاذة سناء منصور، لقيت قدامها حلاوة المولد وقالتلي اتفضل، حلاوة مولد سيدنا النبي بركة، أي حاجة فيها كلمة سيدنا النبي بركة، فقولت والله لأطلع بيها على الهواء، حتى نفرح ولادنا، ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة، اللهم بشرنا بما يسرنا وادفع اللهم عنا ما يضرنا، وزي ما اتفقنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بسام المحيا وطلعته بهية وكان دائم البشر».

رمضان عبد المعز: ربنا أراد بنا خيرا ببركة النبي

وأضاف «عبد المعز»: «قد إيه ربنا أراد بنا خيرا ببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فضل كبير ومنحة من الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا برسول الله، فيه ناس منكدة على نفسها وعاوزة تنكد علينا، هو عاوز ينكد على نفسه ربنا يسهله ويصلح حاله هو بيحب النكد فينكد على نفسه بعيد عننا، ولكن كمان عاوز تنكد علينا إحنا كمان؟.. لأ إحنا في غاية السعادة والفرح والبهجة والسرور برسول الله وإحنا في ربيع الأنور، وكل يوم نحتفل برسول الله، وإذاعة القرآن الكريم كل يوم يعملولنا بث مباشر من مسجد هنا ومسجد هناك وبيعملوا احتفالات بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».