الشيخ رمضان عبدالمعز: كثرة الذنوب أحد أسباب أمراض القلب

حكى الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، قصة سيدنا عثمان بن عفان، وتجارته مع الله تعالى، والتي اندهش منها تجار المدينة المنورة.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت أزمة كبرى بالمدينة المنورة، وجلب "بن عفان" بضائع كثيرة، وعندما جاء له تجار التجزئة ليبيع لهم ما يتواجد في قافلته أخبرهم أنه قد باعها بـ10 أضعاف ثمنها وأزيد واستدل الخليفة الثالث على ذلك بقول الله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها".

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الذنوب الكثيرة إحدى الأسباب الرئيسة لأمراض القلب التى يصاب بها الإنسان، وتحتاج في تلك الحالة إلى كثرة التوبة والعودة والاستغفار لله حتى لا يموت قلبه.

وأكد الشيخ "عبدالمعز"، أن القرآن الكريم هو السبب الرئيس في إعمار القلوب وإزالة الذنوب: "القلب اللي مفيهوش قرآن زى البيت الخرب والقلب اللى مليان قرآن بيت عمران"، مشيرا إلى أن ثاني أهم الأشياء لإعمار القلوب وإزالة الذنوب والهموم، هو الاستغفار وذكر الله بشكل دائم "لازم يكون الإنسان لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى".