صرف مرتبات العاملين في الدولة الأسبوع المقبل.. «على مدار 4 أيام»

يترقب العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات وهيئات تابعة لها، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه.

صرف المرتبات على مدار 4 أيام

وفقًا لوزارة المالية فإن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة، سيكون على مدار 4 أيام ، لتكون البداية من الأحد الموافق 24 أكتوبر، ثم بعد ذلك صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة في يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021 من العام الجاري.

وزارات وهيئات تصرف يوم 24 أكتوبر

تم تحديد يوم الأحد 24 أكتوبر2021، لصرف مرتبات الموظفين في وزارات «الصحة، الداخلية، الاتصالات، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، النقل ،الإنتاج الحربي، الهجرة، شؤون مجلس النواب، شؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، الطيران المدني، التجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة».

بالإضافة إلى هيئات، «المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطن، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب».

وزارات وهيئات تصرف يوم 25 أكتوبر

من المُقرر صرف مرتبات العاملين في الدولة يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر2021 لعدد من الوزارات والجهات وهي:

تقرر أن يكون يوم الإثنين 25 أكتوبر2021، هو يوم صرف مرتبات الموظفين بوزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء، العدل، الاستثمار، التعاون الدولي، والتخطيط». وفيما يخص الهيئات، يتم في نفس اليوم صرف مرتبات الموظفين في الجهات التالية: «النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية».

وزارات وهيئات تصرف يوم 26 أكتوبر

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، صرف مرتبات العاملين في وزارات: «التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، استصلاح الأراضي والرى، الشباب والرياضة، الخارجية، ووزارة المالية». وبالنسبة للهيئات التي ستقوم بصرف مرتبات في نفس اليوم، هي: «رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الجهات التابعة للأزهر الشريف».

جهات أخرى ومتخلفين عن الصرف

تُجدر الإشارة إلى أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، لجميع الوزارات والجهات الأخرى، والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم، سيكون يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر 2021.