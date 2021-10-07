البنوك تُنهي إجراءات صرف مرتبات شهر أكتوبر مبكرا

تبدأ استعدادات وزارة المالية، بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، هذا الشهر مبكراً، إذ من المتوقع أن تتسلم البنوك مرتبات شهر أكتوبر 2021 قبيل إجازة المولد النبوي الشريف، الرسمية التي تحل يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، بعد ترحيلها من الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، لتبدأ هي بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 بعد يوم واحد من استئناف عمل البنوك بعد عطلة المولد النبوي الشريف وعطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين.

وتصرف وزارة المالية، مرتبات شهر أكتوبر 2021 وفق الكتاب الدوري الخاص بالخريطة الزمنية لصرف رواتب أكثر من 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أكتوبر الجاري، خلال الفترة من 24-28 أكتوبر حيث يجرى صرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 24 أكتوبر، وصرف رواتب 20 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات أكثر من 13 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 26 أكتوبر، فيما تخصص يومي 27 و 28 أكتوبر لصرف باقي الجهات والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 يوم 24 أكتوبر

وبموجب الكتاب الدوري لوزارة المالية، الخاص بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، من المقرر يوم 24 أكتوبر أن تصرف رواتب موظفي وزارات «الصحة والتضامن والتموين والنقل والقوى العاملة والهجرة، السياحة، والبترول، والقوى العاملة»، بينما تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لموظفي «الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني»، بالإضافة تخصيص يوم 26 أكتوبر لصرف رواتب موظفي وزارات «العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، الشباب والرياضة، الموارد المائية، الزراعة، التربية والتعليم».

وتجرى عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 عبر ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، دون سداد أي رسوم على السحب والاستعلام.

توزيع الصرف على فترات لعدم التزاحم على ماكينات

وتعلن وزارة المالية، كل 3 شهور في كتاب دوري عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في جميع المؤسسات ويوزع صرف المرتبات على فترات، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بالتزامن مع جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.