«المهن التمثيلية» تكشف موعد ومكان جنازة الراحل كرم النجار

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة كرم النجار، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا لمُحبيه عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار العقود الـ4 الأخيرة.

موعد ومكان جنازة كرم النجار

أوضح منير مكرم أنّ موعد ومكان جنازة كرم النجار سيكون غدًا الأحد، على أن تُقام صلاة الجنازة في كنيسة مارمرقس كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فيما سيوارى الجثمان الثري بمقابر العائلة في المحلة الكبرى، حيث سيتحرك الجثمان من القاهرة الساعة الرابعة عصرًا.

وأشار عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى استقبال أسرة كرم النجار، العزاء يوم الإثنين المُقبل 18 أكتوبر، في القاعة الكبرى بكنيسة مارمرقس كليوبترا، في مصر الجديدة، الساعة السادسة مساءً.

من هو كرم النجار؟.. أبرز أعماله مسلسل "الأصدقاء"

يرصد «الوطن» فيما يلي كل ما تريد معرفته عن السيناريست والكاتب كرم النجار، الذي تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ودخل عالم الفن، نهاية الستينيات من القرن الماضي، من خلال مسلسل «الإنسان والجبل»، والذي عُرض عام 1969، لتتوالى أعماله في السينما والتليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم الصرخة عام 1991، ومسلسلات الرقص على سلالم متحركة، والأصدقاء، وبابا نور وغيرها.

آخر أعمال كرم النجار.. مسرحية "أولاد الغضب والحب"

كانت آخر أعمال الراحل كرم النجار مسرحية بعنوان "أولاد الغضب والحب"، عام 2010 - أي قبل 11 عامًا تقريبًا وكان العرض من بطولة الفنان أحمد راتب، وأنوشكا، ومحمد نجاتي، وصفاء جلال، وسيد الرومي، وحسن عبد الفتاح وعماد الراهب، وكانت من إخراج ناصر عبد المنعم.

وزيرة الثقافة تنعي كرم النجار

حرص عدد كبير من الوسط الثقافي على نعي كرم النجار، لعل أبرزهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث تقدمت للأسرة بخالص العزاء، وذلك عبر بيانٍ رسمي، قائلة: «الراحل نجح خلال مسيرته الفنية والتى امتدت لأكثر من 4 عقود في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة، حيث امتلك أدوات ومفردات عبر بها عن المشاعر الإنسانية ببراعة».