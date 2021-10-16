وزيرة الثقافة تنعى السيناريست الكبير كرم النجار: صاحب مسيرة نجاح

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السيناريست الكبير كرم النجار، الذى غيبه الموت اليوم السبت 16 أكتوبر، وقالت إن الراحل نجح خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة.

وأضافت في بيان أصدرته قبل قليل، أن الفيد امتلك أدوات ومفردات عبر بها عن المشاعر الإنسانية ببراعة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

من هو كرم النجار؟

السيناريست الكبير كرم النجار تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل الإنسان والجبل عام 1969، بعده قدم عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم «الصرخة» إنتاج عام 1991 ومسلسلات الرقص على سلالم متحركة، والأصدقاء ، وبابا نور.. وغيرها.

موعد جنازة السيناريست كرم النجار

الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن وفاة السيناريست الكبير كرم النجار، أمرًا حزينًا للوسط الفني، ولكنه سيخلد بأعماله، مشيرًا إلى عدم وجود أي تفاصيل تخص موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.