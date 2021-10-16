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محمود مسلم

البيت الفني للمسرح ينعي الكاتب الكبير كرم النجار

كتب:

الوطن
05:38 م | السبت 16 أكتوبر 2021
كرم النجار

كرم النجار

ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الكاتب الكبير كرم النجار، و الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالإبداع، والمؤلفات القيمة، إذ تضم أعماله مجموعة من أشهر الأعمال الدرامية و السينمائية، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية. 

أشهر أعمال الكاتب الكبير كرم النجار

ومن أشهر أعماله فيلم «الصرخة»، مسلسلات «الأصدقاء»، «الرقص على سلالم متحركة»، و مسلسل «لا اله إلا الله» ليكون بذلك أول مسيحي يكتب عمل درامي عن الرسول صلى الله عليه و سلم، و مسرحية «أولاد الغضب و الحب»، و التي جرى تقديمها على مسرح السلام، من إنتاج فرقة مسرح السلام بالبيت الفني للمسرح عام 2010، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.

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