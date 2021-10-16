عودة الحضور المباشر للجمهور في الجامع الأزهر بـ5 شروط

أعلن الجامع الأزهر، اليوم، عودة الحضور المباشر للجمهور بعد الانقطاع الذي شهده منذ بدء جائحة كورونا، مع بدء محاضرات برنامج شرح كتب التراث بالجامع الأزهر الشريف، مؤكدًا أنه ابتداء من اليوم السبت جرى السماح للجمهور بحضور محاضرات برنامج شرح كتب التراث، في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

محاضرات داخل الجامع الأزهر

وأكد في بيان صحفي أنه عقدت اليوم محاضرة ألقاها الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واصل خلالها شرح كتاب (الرسالة) لابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، وكذلك ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة؛ محاضرة واصل خلالها شرح تفسير القاضي البيضاوي (أنوار التنزيل).

يشار إلى أن الجامع الأزهر، كان قد أعلن السماح للجمهور بالحضور المباشر أثناء انعقاد محاضرات برنامج شرح كتب التراث، على أن يسجل الراغبون في الحضور بياناتهم بشكل مسبق قبل كل محاضرة، إذ وضعت إدارة المسجد رابط تسجيل لراغبي حضور المحاضرات.

شروط حضور محاضرات الجامع الازهر

كما تهيب الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف بالجمهور ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك في اطار مواجهة فيروس كورونا، إذ يعيش العالم في هذه الأيام أجواء الموجة الرابعة للفيروس الذي ظهر في العالم منذ عامين تقريبًا في نهاية عام 2019 بمدينة ووهان الصينية، وجاءت شروط الجامع الأزهر للحضور كالتالي:

- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل المحاضرات.

- الالتزام بارتداء الكمامات.

- إحضار سجادات الصلاة الخاصة.

- الوجود قبل المحاضرة بعشر دقائق.

- كما تنبه الإدارة على غلق دورات المياه الملحقة بالجامع الأزهر.