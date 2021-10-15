يبحث الكثيرون عمن هو الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 462 لسنة 2021، بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يعامل «الضويني» معاملة الوزير، من حيث الدرجة والراتب والبدلات.

وتجيب «الوطن» في السطور القادمة عن سؤال «من هو الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف؟»

مسيرة محمد الضويني التعليمية

- ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني وشهرته «محمد الضويني» في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس عام 1965.

- نال الإجازة العالية «الليسانس» شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1990.

- نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1995، عن موضوع «تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي - فقه مقارن».

- نال درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.

- عين معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 29 ديسمبر 1991.

- ثم عين مدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1995.

- بعدها عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 1998.

- ثم أستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر 2002.

- ثم أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من 2004.

- ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر 2004 وحتى سبتمبر 2007.

ثم عين أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي اعتبارا من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2016.

- ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر 2017.

- ثم عين رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس 2018.

- وعين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر 2019.

- ثم عين محمد الضويني رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير 2020.

- ثم عين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل 2020.

- ثم عين محمد الضويني وكيلا للأزهر الشريف في أكتوبر 2020، بعد أن أصدر قرارا في الخامس عشر من أكتوبر 2020 بتعيين الدكتور الضويني وكيلا للأزهر الشريف، بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

المحرصاوي يهنئ الضويني بتجديد الثقة وكيلا للأزهر الشريف

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة إلى فضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بثقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتجديد تعيينه وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام. جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم: 462 لسنة 2021م، بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارًا من اليوم 15 من أكتوبر الجاري.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يعامل «الضويني» معاملة الوزير من حيث الدرجة، والراتب، والبدلات.