عقوبة إزعاج السلطات في حادث ميكروباص كوبري الساحل: حبس وغرامة

أكدت النيابة العامة، في بيان أصدرته قبل قليل، أنها أمرت بالقبض على 3 شهود، ادعوا سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، وكان الاتهام المنسوب إليهم، هو جريمة إزعاج السلطات، كما بينت التحقيقات التي جرت أن الشهود الـ3، قالوا في بداية التحقيقات وسماع أقوالهم، إنهم سمعوا صوت ارتطام شديد، وسقوط ميكروباص من أعلى الكوبري، قبل أن يتراجعوا عن أقوالهم، بعد مواجهتهم بالتحريات. ونصّ قانون العقوبات على عقوبة إزعاج السلطات، وهو ما ورد بالمادة 135، من حبس وغرامة، وذلك حال صدور قرار بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وإدانتهم من قبل المحكمة التي تنظر موضوع القضية.

عقوبة إزعاج السلطات في حادث ميكروباص كوبري الساحل

أما عن عقوبة إزعاج السلطات في حادث ميكروباص كوبري الساحل، فينطبق عليها، نص المادة 135 من قانون العقوبات، التي نصت على «كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أوأخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج».

شوفنا ميكروباص وقع

وبيّنت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حادث ميكروباص كوبري الساحل، أن الشهود الـ3، وأثناء سماع أقوالهم، أكدوا أنهم سمعوا صوت ارتطام بالمياه، وشاهدوا واقعة سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها.

مواجهة الشهود بالتحريات

وأعادت النيابة العامة سؤال الشهود، بعدما توصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، فأقروا أمامها بأن ما قالوه في التحقيقات، ماهو إلا مجرد روايات سمعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيئا، فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.