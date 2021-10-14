أجهزة الأمن تحسم الجدل: «مفيش ميكروباص وقع من كوبري الساحل»

صرح مصدر أمني بأنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من آخرين رؤيتهم لشيء يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه «مرجحين كونه سيارة ميكروباص».

لم يُستدل على أية سيارات مفقودة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكل التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري، حيث مشطت القوات محيط محل البلاغ، وكثفت عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة «ميكروباص»، وقد تم العثور فقط على «غطاء سيارة كبير الحجم» بقاع نهر النيل.

باستكمال أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة «ميكروباص» في ذات اليوم وحتى تاريخه.

«غطاء سيارة» وراء هذه الأزمة

وأشار شاهد عيان «صياد» إلى أن ما سقط من أعلى الكوبري «غطاء سيارة»، وإمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبري، والتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.

بتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبري في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل، مما أدى إلى تصدعه، وفي وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات «توك توك» بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه، كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة «توك توك»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة «توك توك» من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.