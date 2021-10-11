المُبلغ عن حادث كوبري الساحل: سمعت صوت ارتطام شديد.. و«شفت حاجة بتقع»

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث كوبري الساحل، الذي وقع أمس الأحد، وبدأ بسقوط «جسم أبيض»- يُشتبه في كونه سيارة ميكروباص- من أعلى كوبري الساحل في مياه النيل، ظهر أمس، وتوصلت التحريات والفحص المستمرين، إلى كاميرا مراقبة رصدت سقوط جسم أبيض في مياه النيل، من خلال الجزء الساقط من سور كوبري الساحل.

حادث كوبري الساحل

وتوصلت التحريات والتحقيقات المستمرة على مدار الـ31 ساعة الماضية، في حادث كوبري الساحل، إلى أن غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من شاب، في تمام الساعة 2:10 من ظهر أمس، قال خلال الاتصال إنه كان على الكوبري مترجلا في طريقه من إمبابة إلى روض الفرج، وسمع صوت انفجار تبعه سقوط جسم أبيض من أعلى الكوبري.

كاميرا المراقبة

وفضلا عن البلاغ، فقد توصل فريق البحث المؤلف من ضباط المباحث الجنائية بمديرية الأمن، إلى مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة، ويظهر فيه أنه في تمام الساعة 2 من مساء أمس، سقط «جسم أبيض» من أعلى كوبري الساحل، في مياه النيل، وهو ما تمت مطابقته مع البلاغ الذي تقدم به الشاب المُبلغ، بعد حادث السقوط بقرابة 10 دقائق.

31 ساعة بحث

جهود مضنية بذلتها الأجهزة الأمنية على مدار الـ31 ساعة الماضية، في حادث كوبري الساحل، وبدأت منذ اللحظة الأولى بعد تلقي بلاغ حادث السقوط، حيث دفعت بـ«لانشات» إنقاذ عليها غواصين، للبحث والمسح في منطقة سقوط السيارة، بحسب البلاغ، وتركزت منطقة البحث أسفل الجزء الساقط من سور الكوبري.

سور الكوبري

وبالعودة إلى الوراء قليلا، وتحديدا يوم السبت الماضي، فقد شهد كوبري الساحل حادث تصادم «توك توك» بسور الكوبري، ما تسبب في سقوط جزء من السور، حيث تم انتشاله، فجر اليوم الاثنين، بمعرفة قوات الإنقاذ.