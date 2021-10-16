حريق مصنع ملابس الإسماعيلية.. الدفع بـ 30 سيارة حماية مدنية و25 للإسعاف

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية جهودها للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع للملابس الجاهزة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث تم الدفع بـ25 سيارة إسعاف، و30 سيارة حماية مدينة.

المعاينة الأولية: اندلاع النيران في مخزن مواد كيميائية

وأظهرت المعاينة الأولية لحادث حريق الإسماعيلية أن أسباب اندلاع ربما ترجع إلى مخزن للمواد الكيميائية، التي تعوق بشكل مباشر السيطرة على الحريق.

مصدر طبي: الحريق لم يسفر عن مصابين حتى الآن

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن» عدم وقوع مصابين حتى الآن، جراء الحريق، كما أنه تم فصل مكان الحريق عن باقي المصانع المجاورة، حيث تم إخماد 30% من النيران، كما يتواجد بمحيط الحريق عدد من القيادات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من ضمنهم اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء خالد كامل أحمد عبد العزيز، حكمدار المديرية.

لمشاهدة البث :

" href=" ">

إخطار باندلاع حريق في منطقة الاستثمار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة الاستثمار، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، دون توقف حركة المرور.

قوات الحماية المدنية تنتقل لموقع الحريق

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان إندلاع الحريق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجرى فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني حفاظاً على أرواح المارة.

استمرار أعمال السيطرة على الحريق

وتجري حالياً أعمال السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.