تفاصيل سقوط مستريح «الجبنة».. احتال على المواطنين بحجة استثمار أموالهم

أدلى المتهم «س. أ»، 37 سنة، عاطل، باعترافات تفصيلية فى اتهامه بتلقى أموال من المواطنين لتوظيفها فى تجارة المواد الغذائية المستوردة، حيث قال المتهم، إنه أقنع ضحاياه بأنه يملك شركة استيراد وتصدير، وأنه يستورد الأطعمة والأغذية والأجبان بأسعار زهيدة، خاصة الجبن الرومى وطلب استثمار أموالهم مقابل فائدة شهرية 15%.

المتهم: الضحايا عاوزين يكسبوا بس

وأوضح المتهم، أنه تلقى مبالغ مالية كبيرة، لكن ظروف جائحة كورونا، حالت بينه وبين تنفيذ الاتفاق مع ضحاياه، فقام برد جزء من المبالغ بينما تعثر فى رد مبالغ أخرى، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوى النصب والاحتيال على الضحايا: «بس هما عاوزين يكسبوا بس»، دون النظر إلى أنه خسر أمواله كلها.

ضحايا فى الإسكندرية والشرقية

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة الجرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 3 مواطنين مقيمين بمحافظتى الإسكندرية والشرقية، بقيام أحد الأشخاص بالاحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بالمخالفة للقانون.

استيراد مواد غذائية

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة، وتبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين «لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على أموالهم».. حيث بلغت المبالغ المالية التى تم الاستيلاء عليها حوالى مليون و255 ألف جنيه بغرض استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة واستيراد المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزامه مع بعضهم بسداد تلك الأرباح على فترات زمنية محددة، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية، بالإضافة إلى تغيير محل إقامته خشية ملاحقة المجنى عليهم له.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.