خبير يابانى: رؤية مصر للتعليم تتجدّد للأفضل.. ونظامنا متبع فى آسيا وأوروبا.. وخريجو «مدارسنا» سيبنون دولة حديثة مستقبلاً

قال موروكا هيروشى، الخبير اليابانى فى المدارس المصرية اليابانية، إنَّ رؤية مصر للتعليم بدأت تتجدّد للأفضل، وتهتم بتوفير تعليم يعتمد على البحث وليس الحفظ والتلقين، مؤكّداً أنَّ خريجى هذه المدارس ستكون مهمتهم بناء دولة حديثة فى المستقبل.

وأضاف «هيروشى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنَّ هناك 3 محاور للتعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم، أهمها وجود خبراء يابانيين فى المدارس المصرية، وتوفير تدريبات مكثّفة للمعلمين.. وإلى نص الحوار:

بداية.. حدّثنا عن نظام التعليم اليابانى فى المدارس المصرية اليابانية؟

- نظام التعليم فى هذه المدارس يعتمد على البحث، وهو متبع فى دول آسيا وأوروبا، ويمتاز بأنشطة «التوكاتسو»، التى تعلم الأطفال عن طريق البحث وتحريك الجسم فى الأنشطة التفاعلية وليس الحفظ والتلقين.

موروكا هيروشي: لدينا 12 خبيراً لتدريب المعلمين على أنشطة «التوكاتسو».. والطفل المصرى متحمس لإنجاز أي مهمة

ماذا عن آليات التعاون بين البلدين فى مجال التعليم؟

- التعاون يعتمد على 3 محاور أساسية، أولها: وجود 12 خبيراً يابانياً فى تلك المدارس لنقل خبرتهم إلى المعلمين المصريين، وتعليمهم كيفية تدريب الطلاب وتوفير بيئة مشجّعة لهم ولأفكارهم، ثانياً: وجود ما يُسمى بدليل المعلم، الذى وضعته مؤسسة التعاون اليابانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى يفيد فى توعية وتدريب المعلمين على نظام التعليم وكيفية تطبيقه، ثالثاً: وجود عدد من مدربى أنشطة التوكاتسو لتدريب المعلمين، وذلك مرة أسبوعياً.

هل يتمّ تدريب المعلمين المصريين فى اليابان؟

- بالفعل كان يتمّ تدريبهم قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تمّ توفير فرص تدريب لمدة شهر فى اليابان لمعلمى المدارس، وتمكينهم من حضور حصص فى المدارس هناك ومحاضرات وتدريبات مكثفة لنقلها، إلا أنَّ التدريب توقف فى الوقت الحالى بسبب أزمة الوباء العالمى.

بمَ ترون استعداد تلك المدارس للعام الدراسى الجديد؟

- دائماً أحرص على زيارتها مع بداية كل عام، لرؤية حماس الأطفال لعودتهم إلى المدرسة: «أتطلع لأن أشوف الأطفال وهما مبسوطين بدخولهم المدرسة».

ما تقييمك للطفل المصرى؟

- لديه حماس شديد، وعندما يُصرّ ينجز أى مهمة، ولكن المشكلة تكمن فى طريقة التعليم، لأنّها لا تزال تعتمد على الحفظ والتلقين، إلا أنَّ رؤية مصر فى الوقت الحالى تجدّدت للأفضل عن السنوات السابقة، وأصبح التعليم قائماً على البحث وخروج المعلومة من الطفل قبل المعلم، وفى المستقبل سيبنون دولة حديثة.

ماذا عن المناهج؟

- المناهج الموجودة وضعت بأيادى أساتذة جامعات مصريين، ولكن نظام التعليم اليابانى هو فقط المفعّل، ولكن المنهج نفسه ليس يابانياً.

ما الدور الأساسى لوجود خبراء يابانيين فى هذه المدارس؟

- يهدف إلى حضور الحصص فى الفصول والتعليق على شرح المعلم فى النهاية، مع وضع إضافات جديدة فى طريقة الشرح والتعليم، وتنبيهه إلى تغيير طرق معينة قد لا تناسب نظام التعليم.

هل هناك منح دراسية للطلاب؟

- حتى الآن لا توجد أى فرص لمنح أو دراسة للأطفال فى المدارس اليابانية، ولكن هناك منحاً للدراسة فى الجامعات اليابانية لخريجى الجامعات المصرية أو الحاصلين على الثانوية العامة.

كيف يتم تفعيل النظام اليابانى فى المدارس؟

- حريص على مناقشة المعلمين عقب شرح الحصص التعليمية، وإفادتهم بالطرق الصحيحة والسليمة للتعليم اليابانى، لذلك أزور المدارس اليابانية بصفة مستمرة.

نظامنا يعتمد على البحث

الفرق بين المدارس اليابانية والمدارس الدولية الأخرى، هو أن لدينا نظاماً تعليمياً مختلفاً يعتمد على المهارات والبحث، وليس الحفظ والتلقين، ونهتم بتفعيل أنشطة التوكاتسو، التى تعنى بناء شخصية الطالب، وتمكنه من إدراك المعلومات الجديدة.