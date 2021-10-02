«التعليم»: بدء تدريب المعلمين على أنشطة التوكاتسو الأربعاء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها على توفير تدريبات مكثفة للمعلمين خاصة المرحلة الابتدائية ومعلمي الصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأوضحت الوزارة في منشور وجهته لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، أنه يجرى حالياً تدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة، وكيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه سيتم تدريب كل من مديري التعليم الابتدائي وجميع مديري مراحل التعليم الابتدائي وعدد من المعلمين من كل إدارة تعليمية، وعدد من من رائدي الفصل الرابع الابتدائي في كل إدارة تعليمية على أنشطة التوكاتسو، والتي سيتم تطبيقها للعام الدراسي الجديد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 أكتوبر الجاري.

«التعليم»: أنشطة التوكاتسو تطور المهارات الشخصية والاجتماعية للطالب

وأوضحت الوزارة أن التدريب يهدف إلى توعية المعلمين بماهية أنشطة التوكاتسو، وكيفية تفعيلها في المدارس وتدريب الطلاب عليها، فضلاً عن تشجيع الطلاب عليها وكيفية الإستفادة منها في مختلف الأنشطة الحياتية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أنشطة التوكاتسو لها أنواع مختلفة أبرزها أنشطة الفصل وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل، موضحة أنها تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسر فلم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف ولكن دوره هو تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة.

وأوضحت أنها تعمل على تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية وتهتم بالتقييم الذاتي، ومناقشة السلوكيات الناتجة عن المشاركة في الأنشطة وتهدف إلى خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، بجانب دورها في تحقق التنمية الشاملة للطفل وتنمية الحكم الذاتي والانتماء.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تعليمية مشجعة وجذابة للطلاب في العام الدراسي الجديد، موضحاً أنه يجرى حالياً الاستعداد للدراسة بالتنسيق مع جميع المديريات.