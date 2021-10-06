بدء تدريب المعلمين على أنشطة التوكاتسو اليوم استعدادا للدراسة 2021

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية تدريب المعلمين، افتراضياً على أنشطة التوكاتسو والتي يتم تطبيقها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتعمل على تنمية مهارات الطالب في الريادة والاعتماد على النفس وتشجيعه على إنجاز العديد من المهام داخل الفصل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التدريب يهدف إلى تعريف المعلمين كيفية تفعيل أنشطة التوكاتسو، وأهدافها وطرق تفعيلها داخل الفصل، مؤكدة أن هذه الأنشطة تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسر فلم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف والمفاهيم الصحيحة ولكن تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة والخطأ.

وتابعت الوزارة، أن أنشطة التوكاتسو تتطلب من الأعضاء مشاركة المهام، ووضع القواعد، وتجربة القيادة، وتهتم بالتقييم الذاتي، ومناقشة السلوكيات الناتجة عن المشاركة في الأنشطة بصفة فردية أو اجتماعية، وتهدف إلى خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم.

«شوقي»: الدراسة في موعدها 9 أكتوبر الجاري ولا توجد أي نية لتأجيلها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حريصة على توفير تدريبات مكثفة للمعلمين خاصة المرحلة الابتدائية ومعلمي الصف الرابع الابتدائي، على استراتيجيات التعلم الحديثة، وكيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم، موضحة أنه سيتم تدريب كل من مديري التعليم الابتدائي وجميع مديري مراحل التعليم الابتدائي وعدد من من رائدي الفصل الرابع الابتدائي في كل إدارة تعليمية، وعدد من المعلمين من كل إدارة تعليمية، على أنشطة التوكاتسو.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة في موعدها 9 أكتوبر الجاري ولا توجد أي نية لتأجيلها، مؤكداً أنه هناك عدد كبير من المحافظات انتهت من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم التنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن الوقوف على الاستعدادات النهائية للدراسة، مشدداً على جميع الطلاب والمعلمين بضرورة الاستعداد الجيد للدراسة واتباع كل التعليمات الخاصة بالعملية التعليمية.