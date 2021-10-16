تفاصيل القبض على 3 متهمين في حادث كوبري الساحل: التحقيقات كشفت كذبهم

كشفت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم السبت، تفاصيل القبض على 3 متهمين في حادث كوبري الساحل، وهم الشهود الذين أدلوا بأقوال ثم تراجعوا عنها وغيروها، بعدما تمت مواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية، وتحولوا من شهود إلى متهمين، بعدما أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم.

تفاصيل القبض على 3 متهمين في حادث كوبري الساحل

وبينت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، تفاصيل القبض على 3 متهمين في حادث كوبري الساحل، حيث استمع فريق من محققي النيابة إليهم، بعدما انتقلت في أعقاب تلقي البلاغ، يوم الأحد الماضي، وقال المتهمون الثلاثة، إنهم سمعوا صوت ارتطام بالمياه، كما شاهدوا سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، وعلى الفور أمرت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحقيقتها.

عدم صحة الواقعة

وتوصلت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى عدم صحة الواقعة، وعزز ذلك عدم توصل فرق الإنقاذ النهري لأي سيارات في محيط السقوط المزعوم، وتمكنها من انتشال غطاء سيارة كبير الحجم.

وإمعانا في التأكد من صحة ما رصدته كاميرا مراقبة قريبة من كوبري الساحل، فقد أجرت الأجهزة الأمنية تجربة إلقاء غطاء سيارة كبير الحجم، وتم رصده بالكاميرات، حيث تبين تطابق المشهد مع نظيره الذي سجلته كاميرات المراقبة.

إعادة سؤال

وفي النهاية، أعادت النيابة العامة سؤال المتهمين الثلاثة، الذين قالوا إن ما أدلوا به في التحقيقات، كان مجرد مع سمعوه من الأهالي، فأمرت النيابة بالقبض عليهم، ونسبت لهم اتهام إزعاج السلطات.

وأوضح قانون العقوبات في مادته رقم 135، عقوبة هذه الجنحة، تكون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث توقع المحكمة المختصة العقوبة على المتهمين، حال صدور قرار من النيابة بإحالتهم للمحاكمة أمامها.