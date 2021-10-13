حقيقة انتشال ميكروباص كوبري الساحل.. البحث مستمر حتى الآن

لا تزال عمليات البحث عن ميكروباص كوبري الساحل، مستمرة حتى الآن في محيط يشتبه سقوطه به من أعلى كوبري الساحل، ظهر الأحد الماضي، إذ أوضحت مصادر أمنية حقيقة انتشال ميكروباص كوبري الساحل، مؤكدة أن أعمال البحث جارية، ولم يجرى التوصل له حتى الآن.

حقيقة انتشال ميكروباص كوبري الساحل

وأوضحت المصادر الأمنية حقيقة انتشال ميكروباص كوبري الساحل، مؤكدة أن أعمال البحث لا تزال جارية، فيما جرى انتشال الجزء الساقط من سور كوبري الساحل، وكان ذلك فجر الاثنين الماضي، إذ جرى رفعه على سيارة تتبع محافظة الجيزة، ووضع حواجز أسمنتية بدلا منه أعلى الكوبري، فيما لم يجرى العثور على الميكروباص حتى الآن.

بلاغ وجسم أبيض

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين الذي تصادف مروره من أعلى كوبري الساحل، ظهر الأحد الماضي، قال فيه إنه سمع صوت ارتطام شديد، وشاهد جسما أبيض يسقط من أعلى الكوبري.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لكاميرا مراقبة رصدت سقوط جسم أبيض من أعلى الكوبري، في تمام الساعة 2 من ظهر الأحد.

أعمال البحث

أعمال البحث التي بدأتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، شملت أعمال مسح المنطقة الواقعة أسفل كوبري الساحل، بمعرفة لانشات قوات الإنقاذ النهري، وكذا إنزال غواصين، تمكنوا حتى الآن من انتشال الجزء الساقط من سور كوبري الساحل، كما شملت أعمال البحث فحص وتفريغ كاميرات المراقبة الواقعة في محيط الكوبري وأسفله، في الاتجاه من إمبابة إلى روض الفرج.

ورصدت كاميرا مراقبة سقوط جسم أبيض من أعلى الكوبري، فضلا عن مناقشة المسؤولين عن موقفي سيارات الأجرة في منطقتي إمبابة وروض الفرج، إذ رجّح فريق البحث أن السيارة التي سقطت من أعلى الكوبري ليست أجرة، ولا تعمل بهذين الموقفين.