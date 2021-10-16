عودة الأنشطة الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية بالجامعات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، تقريراً حول عودة الأنشطة الرياضية والبطولات فى الألعاب الفردية والجماعية فى الجامعات والمعاهد، خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأشار التقرير الذى قدمه د. صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، ود. أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إلى انطلاق فعاليات بطولة الجامعات الأولى للرماية، التى يُشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بالتعاون مع جامعة قناة السويس، والاتحاد المصرى للرماية، ونادى الدنفاه بالإسماعيلية، الذى يستضيف فعاليات البطولة، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح التقرير أن البطولة شهدت مُشاركة 53 طالباً وطالبة يمثلون 13 جامعة، للمنافسة فى مسابقات رماية ضغط الهواء «بندقية ومسدس».

حضر حفل افتتاح البطولة كل من د. صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، ود. محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ود. هشام الجيوشى، سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

يذكر أن الجامعات التى تُشارك فى أول بطولة للرماية تُقام على مستوى الجامعات، هى: القاهرة، وعين شمس، وقناة السويس، والمنصورة، وحلوان، ومصر الدولية، وبدر، وسيناء، والدلتا، والجامعة البريطانية، والجامعة الألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة التعليم العالى.