بعد رقصة مضيفة الطيران.. محمد رمضان يثير الجدل من جديد داخل الطائرة «صورة»

نشر الفنان محمد رمضان، صورة له وهو نائمًا عاري الصدر داخل طائرته الخاصة، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، مشيرًا من خلالها لأغنيته الجديدة «جو البنات»، التي من المفترض تقديمها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الخميس.

وعلّق محمد رمضان، على الصورة عبر حسابه بـ «انستجرام»، قائلًا: «نايم في الجو صاحي في البر، جو البنات».

محمد رمضان يغني جو البنات في افتتاح مهرجان الجونة

ويتعاون محمد رمضان، في أغنية جو البنات، مع الفنان العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، والتي تم طرحها على جميع المنصات السمعية والمتاجر الإلكترونية، على أن يتم طرح الفيدو كليب الخاص بالأغنية خلال أيام، حسب منشور «نمبر وان» عبر حسابه بالسوشيال ميديا.

محمد رمضان يتصدر محركات البحث بسبب رقصة مع مضيفة طيران

وخلال الساعات الماضية، تصدر الفنان محمد رمضان ومضيفة الطيران، التي ظهرت بصحبته على متن الطائرة الخاصة به وهي ترقص على نغمات أغنيته حبيبي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الانقسام الذي ساد بين متابعيه، ما بين معارض لقيام الفتاة التي ارتدت ملابس أشبه بمضيفات الطيران، بالرقص بما يسيء للعاملات في هذه المهنة، وما بين مؤيد لهذه التصرفات باستنادهم إلى أن الطائرة خاصة ولا تخضع لقواعد الطيران المدني.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يجلس داخل طائرته الخاصة متوجهًا إلى الغردقة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي وأمامه سيدتين ترتديان زي مضيفات طيران يرقصن ويتمايلن على أغنيته حبيبي، التي طرحها العام الماضي وحققت مايزيد عن 116 مليون مشاهدة، وخطفت إحداهن الأنظار لتجاوبه معها في الغناء والرقص، معلقًا على الفيديو بقوله: «المضيفة الفرفوشة رزق».