عضو «القومي للأجور»: «بدل البطالة» من أهم إنجازات الدولة للعمال

قال مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن ما تم إنجازه في ملف الأجور في الفترة الأخيرة، يعتبر تطورا كبيرا ودليلا على حرص القيادة السياسية، لتحسين دخول الموظفين العاملين بالدولة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 200 إلى 2400 جنيه، بزيادة 400 جنيه، وهو ما يأتي في صالح العمال.

العلاوات الدورية

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من بين إنجازات الدولة المصرية أيضا، هو إقرار العلاوات الدورية والخاصة، التي يُقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مبكرًا في ظل الأزمات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بالعمال المصريين، فما تم على مستوى الأجور من رفع الحد الأدنى والعلاوات يعد إنجازًا حقيقيًا يحسب للقيادة السياسية.

المعاشات

وفيما يخص المعاشات، هناك اهتمام كبير من الدولة بأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، وخير دليل على ذلك هو القانون، حيث توجد مادة في القانون تنص على أن العامل غير القادر على سداد الاشتراك الخاصة به، تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الاشتراك.

وتابع بدوي أن هناك ما يُعرف بقوانين الستر الاجتماعي، التي تضم (قانون التأمين الصحي، وقانون المعاشات) خاصة بالنسبة للعمالة غير المنظمة التي لم تمكن تحت مظلة هذه القوانين خلال الفترة الماضية، وهنا تأتي أهمية قانون التأمينات بالنسبة للعامل المصري الذي يضمن له معاشًا ثابتًا.

الأجر التأميني

وأشار بدوي إلى أن وقت تطبيق أجر تأميني، كانت هناك مشاكل تواجهنا مع أصحاب العمل بأن هذه المبالغ كبيرة ولا نستطيع تسديدها للتأمينات، وهو ما دفعنا إلى إجراء حوار مجتمعي توصلنا من خلاله إلى تقليص هذه المبلغ إلى 20% بدلًا من 40% وهو ما يساعد صاحب العمل على سداد الأجر التأميني للعامل.

بدل البطالة

ومن بين أهم إنجازات الدولة أيضًا، تنفيذ «بدل البطالة»، الذي يُصرف لفئات معينة، وهم الذين يصبحون بدون عمل بسبب توقف الشركة أو المصنع عن العمل، يصرف لهم بدل البطالة بناء على الأشتراك التأميني الذي كان يسدده العامل شهريًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، مجموعة مشروعات للإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمنطقة 6 أكتوبر، في إطار خطة الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتمّ استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان.