«التأمين الاجتماعي» يكشف شرط استفادة العمالة غير المنتظمة من المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حددت نسبة الزيادة في المعاشات، بألا تقل عن معدل التضخم وألا تزيد عن 15%، لافتًا إلى أنه إذا تمت إدارة نظام المعاشات الجديد بأسس علمية فإن هذا الأمر سينعكس على المعاشات بالإيجاب.

دفع جزء من الأجر بانتظام

كما تطرق عوض خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إلى العمالة غير المنتظمة، قائلا إن من بينهم عمال البناء والمقاولات وعمال الصيد والباعة المتجولين وأصبح في إمكانهم الانضمام إلى مظلة التأمين الاجتماعي، حيث يبدأ حصولهم على أول معاش بعد دفع الاشتراكات لمدة 3 أشهر متصلة وسيكون من حقهم الحصول على المعاش عند توفر أحد 3 مخاطر، وهي الوصول إلى سن الشيخوخة الذي يبلغ 60 عاما والعجز مثل الإصابة بحادث، أما الخطر الثالث فهو الوفاة.

إشكاليتان في مسألة حصول العمالة غير المتظمة على المعاش

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «لدينا مشكلتان مع العمالة غير المنتظمة، فنحن لا نعرف أجرهم، أما الأمر الثاني فإن حصة الاشتراكات التي يدفعها العامل عبارة عن حصتين، الأولى يدفعها صاحب العمل والأخرى يدفعها العامل، إذ تقدر النسبة التي تحصل عليها الهيئة من أجر العامل بـ21%، حيث يدفع صاحب العمل 12% بينما يدفع العامل 9%، ولأن أصحاب العمالة غير المنتظمة لا يوجد صاحب عامل محدد لهم، فقد قررت الدولة أن يدفع العامل 9% فقط، بينما ستتكفل الدولة بالـ12% كما لو كانت صاحب العمل».