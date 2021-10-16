أستاذ باطنة بأمريكا: كل الاحتمالات واردة مع كورونا.. قد يتحول لشبيه بـ«الأنفلونزا»

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيو جيرسي الأمريكية، إن الخيار الأكبر المتوقع في الفترة المقبلة أن يتحول فيروس كورونا المستجد، إلى مرض مشابه لـ«الانفلونزا الموسمية»، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات بشأن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة واردة، سواء فيما يتعلق بضعف المرض، وسيكون هذه الاحتمال مثل باقي الأمراض التنفسية كالأنفلونزا العادية الموسمية، ويجرى علاجه بالأدوية المنتجة له سواء عقاقير أو لقاحات، و الاحتمال الآخر يتمثل في حدوث تحور للفيروس، وهنا تكون تغير خواصه واردة، «الكوفيد كل ما يصيب شخص ممكن يعمل تحور، و بيغير من خواصه، بحيث أن لا يكون للأدوية و الأمصال تأثير عليه».

وأضاف «خضر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن العقار المصنع من قبل شركة ميرك الأمريكية لعلاج فيروس كورونا و المعلن عنه مؤخرًا سيمنح للمرضى ذوي الأعراض الخطيرة، مشيرا إلى وجود دراسات تجرى لمنح هذا الدواء إلى كل الأشخاص، بهدف العلاج من كورونا، وهو أمر يجري دراسة فعاليته ومأمونيته في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

ولفت إلى أن الدواء المحضر من قبل شركة ميرك الأمريكية لعلاج فيروس كورونا، مخصص لعلاج مابعد الإصابة بفيروس كورونا للحالات المتوسطة و الشديدة، موضحًا أن التوصيات الخاصة به تشيرإلى إعطائه للحالات التي يكون عليها خوف من كورونا، و تكون أعراض كورونا شديدة لديهم حال الإصابة .

«خضر»: دراسة عقار أمريكي جديد ليعطي لكل الأشخاص للعلاج من الفيروس

و أضاف أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا وشدة أعراضه أتاح للأطباء و العلماء استخدام كافة أنواع الأسلحة الممثلة في الأدوية و البراشيم، للدفاع عن حالات المرض و المريض من أدوية، لافتا إلى أن الأدوية الموجودة تساعد على مواجهة المرض.

و أكد أن المكانة التي يتعايش بها العالم ككل مع فيروس كورونا، أفضل من عام 2019ـ2020، و هناك أمصال مفعولها ثابت رغم تحول الفيروس وواقية لمن يحصل عليها، وهناك أكثر من دواء يعمل على تخفيف الأعراض للمرض، و البحث العلمي مازال مستمر لابتكار الأسلحة لمقاومة المرض.