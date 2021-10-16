هل لقاح كورونا يؤثر على الحمل؟.. طبيب بقصر العيني يجيب

«هل لقاح كورونا يؤثر على الحمل؟».. سؤال يشغل بال الكثير من السيدات الحوامل، الراغبات في الحصول على اللقاح، تجنبًا من الإصابة بالفيروس، أو تقليل الأعراض المصاحبة، وذلك عقب توافر العديد من اللقاحات المختلفة في مراكز التطعيم بالمحافظات، وإقبال الكثير على تناول اللقاح قبل الوصول إلى ذروة كورونا في الموجة الرابعة.

هل لقاح كورونا يؤثر على الحمل؟

وللإجابة عن هذا السؤال تواصلت «الوطن» مع الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني، الذي أكد أنه في حالة عدم وجود بيانات، لا يمكننا التأكد بنسبة 100٪ أن اللقاحات لن تسبب أعراضا عكسية أثناء الحمل، مشيرًا إلى أن مكونات لقاحات كورونا غير معروفة بأنها ضارة بالمرأة الحامل أو الجنين، إذ أظهرت الدراسات التي أجريت على اللقاحات على الحيوانات للنظر في آثارها على الحمل عدم وجود دليل على أن اللقاح يسبب ضررا للحمل أو الخصوبة.

النساء غير محتاجات إلى اختبار الحمل قبل التطعيم

وأضاف حسن أنه عند أخذ اللقاح فهو يعمل مهما كانت مرحلة الحمل التي تكون السيدة فيها، إذ تنصح هيئة «JCVI» أن النساء غير محتاجات إلى اختبار الحمل قبل التطعيم، وأن النساء اللواتي يخططن للحمل لن تحتاج لتأخير الحمل بعد التطعيم، نظرا لأن لقاح كورونا له مضاعفات أكثر خطورة من الحمل، فقد تختار بعض النساء تأجيل اللقاح إلى ما بعد الأسابيع الـ 12 الأولى (التي تعد الأكثر أهمية لنمو الطفل) وتخطط للحصول على الجرعة الأولى في أي وقت من 13 أسابيع فصاعدا.

فوائد تعطيم السيدات بلقاح كورونا

وأشار إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بتوعك خطير ولأنهن أكثر عرضة لولادة أطفالهن قبل الأوان إذا أصيبن بـ COVID-19 في الثلث الثالث من الحمل (بعد 28 أسبوعًا)، فقد ترغب النساء في الحصول على اللقاح قبل الثلث الثالث من الحمل، وهناك بعض المميزات عند الحصول على اللقاح تتمثل في:

فوائد التطعيم

- الحد من المرض الشديد للحامل.

- تقليل مخاطر الخداج على الطفل.

- يحتمل أن يقلل من انتقال العدوى إلى أفراد الأسرة الضعفاء.