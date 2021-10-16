الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا.. منها أعراض الإصابة بـ كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، الأعراض الجانبية للقاح «أسترازينكا»، بعد بحث الكثير من المواطنين على الأعراض الجانبية بعد تلقي اللقاح الذي أصبح تلقيه إجباريًا في بعض الأماكن في مصر، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الفترة الماضية، استلامها شحنة من لقاح أسترازينكا مُقدمة من الحكومة الألمانية، هدية للشعب للمصري لمواجهة جائحة كورونا، وللتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.

الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا

أشارت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، إلى الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا، عقب تطعيم الأشخاص بلقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهناك بعض الأعراض التي تكون مُصاحبة بعد التطعيم الأشخاص بلقاح أسترازينكا، والتي تظهر بعد الحصول على اللقاح بساعات قليلة، وتتمثل هذه الأعراض في:

- ألم أو وجع في موضع الحقن.

- الصداع.

- التعب.

- آلام العضلات أو المفاصل.

- الحمى.

- القشعريرة.

-الغثيان.

هل اللقاح فعال ضد السلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا؟

استعرض فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي بمنظمة الصحة العالمية المعني بالتمنيع، جميع البيانات المتاحة عن أداء اللقاح في البيئات التي تنتشر فيها السلالات المتحورة المثيرة للقلق. ويوصي فريق الخبراء حاليًا بمظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح أسترازينكا، وفقًا لخريطة طريق المنظمة بشأن تحديد الأولويات، حتى لو كانت سلالات الفيروس المتحورة منتشرة في بعض الدول، وينبغي للبلدان أن تقيم المخاطر والفوائد، مع مراعاة أوضاعها الوبائية.

أعراض أسترازينكا الأكثر شيوعا

تبرز النتائج الأولية الضرورة الملحة لاتباع نهج منسق في ترصّد وتقييم السلالات المتحورة، وأثرها المحتمل على فعالية اللقاح. وبمجرد توافر بيانات جديدة، ستحدّث المنظمة التوصيات.

هل ينبغي تطعيم الحوامل؟

يزيد من تعرض النساء لخطر الإصابة بالمرض الناجم عن كورونا، إلا أنه لا تتوفر حاليًا سوى بيانات محدودة جدًا لتقييم مدى مأمونية اللقاح أثناء الحمل، ويمكن أن تتلقى الحوامل التطعيم، إذا كانت فوائد تطعيم المرأة الحامل تفوق المخاطر التي قد تترتب عليه، فإنه يمكن تطعيم الحوامل المعرّضات بشدة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا «مثل العاملات في مجال الصحة»، أو اللاتي يعانين من حالات مراضة مصاحبة تزيد من خطر إصابتهن بالمرض الوخيم، على أن يتشاورن بهذا الشأن مع الجهة المعنية بتقديم الرعاية الصحية لهن.