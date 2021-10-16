تعيينات في هيئة النظافة بالجيزة و150 جنيهاً بالوردية الواحدة

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه، على مدار وردية واحدة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، بأجر يومي قدره 150 جنيهاً.

التقدم إلى مقر الهيئة في بين السرايات

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، في منشور صادر عنها اليوم السبت، أنه على من يرغب في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة في عنوانها (بين السرايات - الدقي)، ومعه المستندات اللازمة للتعاقد.

التعاقدعلى مدار أسبوعين بالاتفاق المباشر

واشارت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، في المنشور، إلى أن التعاقد سيكون اعتباراً من تاريخه وعلى مدار أسبوعين، في مقر الهيئة، بالاتفاق المباشر مع مدير عام العقود والمشتريات، وأن العمل مستمر حتى أيام العطلات.

ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف التخصصات

وافتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ملتقى توظيف الشباب المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي، لتوفير 6 آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات، بالتعاون مع 50 شركة من كبريات الشركات العاملو في السوق المصري.

نشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص

وأقيم الملتقى بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، لتوفير فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات، سواء عليا ومتوسطة، إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي(بدون مؤهل)، لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص، وفقاً لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يريده، حيث شارك في الملتقى شركات تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والإلكترونيات والمنسوجات والجودة والأمن والمأكولات والألبان والمطاعم والحاسب الآلي.