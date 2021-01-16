الجيزة تعيد صيانة معدات نظافة بعد تهالكها بـ28 مليون جنيه

تمكنت محافظة الجيزة من إعادة 27 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليًا أكثر من 28 مليون جنيه، للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانيات المتاحة وتنميتها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تفقده المعدات عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها، أن التكلفة الإجمالية للإصلاح بلغت 1,8 مليون جنيه فقطن حيث تم إعادتها للعمل مجددًا بعد توقفها، مشيرًا إلى أن توفير عشرات الملايين التى يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل، بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام، والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية، حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها، استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة تحفيز العمال ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل، وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة، ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليًا.

كما أشار «راشد» إلى الدفع بأي معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي تعاني ضعفًا في أداء شركات الجمع السكني، موجهًا بتوقيع غرامات مشددة وفسخ للتعاقد مع شركات الجمع السكني غير الملتزمة بمعايير العمل التى تم وضعها .

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة النظافة والتجميل، أن المعدات التي تم الانتهاء من إصلاحها هى 20 سيارة نظافة حمولة 4 أطنان بتكلفة فعلية 13 مليون جنيه، حيث وصلت لحالة متهالكة، وتم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 550 ألف جنيه، و4 سيارات إسكانيًا بتكلفة فعلية 9 ملايين جنيه، وقد تم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 800 ألف جنيه، إضافة إلى 3 مكابس تبلغ تكلفتها الفعلية 6 ملايين جنيه، وتم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 500 ألف جنيه.