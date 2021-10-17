نجوم «الفن مكانش مش مهنتهم».. أبرزهم الزعيم والفخراني وأميتاب

تعد النجومية والشهرة هدفا لدى العديد، ولكن البعض من مشاهير الفن بمصر والهند الفن لم يكن هدفهم الأول، بل كانت لديهم طوحات وأحلام أخرى، من بينهم من كانت كرة القدم مراده، ومن كان الطب مهنته، ومن كان حلمه أن يصبح ضابط شرطة، وأبرزهم أميتاب باتشان، عادل إمام، يحيى الفخراني، «الوطن» سوف تستعرض لكم بعض النجوم الذين اختارهم الفن قبل أن يختاروه.

عادل إمام من مهندس زراعي لـ زعيم الكوميديا

درس الزعيم عادل امام بكلية الزراعة، ولكنه اكتشف موهبته أثناء وجوده بالكلية، وتألق بالمسرح الجامعي وأصبح من أشهر الوجوه الموهوبة داخل الحرم الجامعي، وكان يدرس معه بنفس الكلية الراحل سعيد صالح، والنجم الكبير صلاح السعدني.

يحيى الفخراني دكتور في الطب البشري وفي الفن

حصل النجم الكبير «يحيى الفخراني»، على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971، وأيضا اكتشف موهبته بالمسرح الجامعي، لكن الفن كان هواية فقط بالنسبة له، وبعد أن تخرج من الجامعة التحق بمهنة الطب ومارسها بل سعى أيضا لالتحاق بالطب النفسي، وأثناء عمله كممارس عام في صندوق الخدمات الطبية التلفزيونية وخلال عمله بالتلفزيون وقع بدائرة الاحتراف والتحق بالفن.

أحمد السقا حقق حلمه في أفلامه «ظابط شرطة»

التحق أحمد السقا بكلية الشرطة، ولكنه تركها من أجل احتراف كرة القدم، ثم ترك كرة القدم لعدم التحاقه بالدوري الممتاز، وكان آخر الأندية التي انضم اليها، نادي الصيد بالدرجة الثانية، وصرح بالعام الماضي خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه إن عاد به الزمن لاستمر بالشرطة وكان يعتقد أن الشرطة أكشن وضرب نار وهذا لم يجده بها، وأنه التحق بالفن بالبداية بمسرح العرائس لتخليد اسم والده، ولكن اسم والده لم يتوسط له، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الفن والتمثيل خياره الأخير.

أمير كرارة من لاعب كرة طائرة إلى الباشا سليم الإنصاري

كان أمير كرارة، لاعب كرة طائرة، وانضم إلى الفريق القومي لمصر، وكان فقط يسعى للحصول على لقمة العيش كما صرح من قبل فى برنامج «شيري استديو»، وكانت بداياته على حد قوله «مصفقا في البرامج»، مقابل 30 جنيها باليوم، إلا أنه حصل على فرصة تقديم البرامج، وكانت بدايتها مع ستار ميكرز، وذاع صيته حينها، وعام 2002 استطاع أن يحصل على أول فرصة له لدخول عالم الفن بالمشاركة بأول مسلسل «سيت كوم» في مصر «شباب أون لاين»، ومن هنا كانت انطلاقته نحو الفن، حتى أصبح «باشا مصر» كما يطلق عليه الآن.

سهر الصايغ وكريم فهمي طب الأسنان مهنتهما والفن هوايتهما

كان أول ظهور على الشاشة الفضية للنجمة سهر الصايغ منذ الصغر، وكانت بدايتها مع مسلسل «أم كلثوم»، وتخرجت في كلية طب الأسنان عام 2013، وبالفعل قامت بامتهان مهنة الطب، ولديها عيادة خاصة بها، ولكن لحبها للفن، قامت بالعودة للفن مرة اخرى، وكانت ظهورها بمسلسل «ابن حلال»، انطلاقة كبرى لها، جعل الجميع يلتفت لموهبتها، وبرز اسمها بعالم النجومية.

كما حصل كريم فهمي على بكالوريوس بطب الأسنان، ومازال حتى الآن يمارس مهنة الطب ولديه عيادة، والتحق كريم فهمي بعالم الفن بعد خوض اختبار الوجوه الجديدة، بالرغم من أن شقيقه الفنان أحمد فهمي، كان بالمجال الفني من قبله.

ومن الهند.. أميتاب باتشان من معلق صوتي «فويس أوفر» إلى أيقونة عالمية

كانت بدايات أميتاب باتشان بالراديو الهندي، وذلك بسبب قوة صوته وأحباله الصوتية المميزة، ومن ثم بدأ الالتحاق بعالم المؤدي الصوتي للبرامج، ما يعرف الآن بمسمى «الفويس أوفر»، ومن ثم بدأ الالتحاق بتقديم البرامج حتى قام بدور الراوي بفيلم «Bhuvan shome» عام 1969، ومن ثم التحق بعالم بوليوود، وقام بأول دور له بفيلم «Saat Hindustani»، من إخراج خواجة أحمد عباس، ومن ثم أصبح أيقونة السينما الهندية بل العالمية.

هيلي شاه الفن كان عبئا وأصبح حلما

ظهرت الفنانة الهندية هيلي شاه، بطلة المسلسل الشهير «من الحب ما قتل»، لأول مرة بالتلفزيون الهندي وهي عمرها 15 عاما، وصرحت لـ «الوطن»، أنها كانت تشعر إن الفن عبء عليها، وتذهب للتصوير وهي قلقة على دراستها ومذاكرتها، وحينما تنتهي من التصوير، تذهب مسرعة إلى المنزل للمذاكرة، لأنها كانت تحب الدراسة كثيرا، وقررت بينها وبين نفسها، أنه بعد الانتهاء من العمل لن تشارك ثانية بأي عمل فني، ومن ثم بآخر أيام التصوير شعرت أن الفن لمس قلبها، وقررت أن توازن بين دراستها وبين الفن الذي أصبح حلمها، وهي الأن من أشهر نجمات الدراما الهندية وعمرها لا يتعدى 25 عاما.

نجوم من الهند كرة القدم كانت شغفهم.. الفنان الهندي ابهيشيك باتشان

يعرف عن الفنان ابهيشيك باتشان، نجل الفنان العالمي أميتاب باتشان، أنه عاشق لكرة القدم ومتابع جيد لكرة القدم العالمية، وبسبب عدم شهرة كرة القدم بالهند، اهتم بموهبته الأخرى وهي الفن، ولكنه لم يترك حلمه القديم حيث إنه الآن كابتن فريق «all stars»، وهو أول فريق هندي مكون من أشهر نجوم السينما والدراما الهندية، يمارسون كرة القدم باحترافية ويشاركون مع فرق عالمية، وقد حقق «ابهيشيك»، بالتعاون مع المنتج الشهير «بونتي ويليا »، حلم كل نجم من بوليوود ومن الدراما الهندية الذين يعشقون ممارسة كرة القدم، بتكوين هذه الفريق، وهدفه الرئيسى هو تعزيز كرة القدم الهندية، وأرباحه من أجل الأعمال الخيرية.

زين إمام

أيضا كان حلم النجم الهندي زين إمام، هو ممارسة كرة القدم، ولكنه التحق بمهنة عرض الأزياء والإعلانات لما يمتلكه من وجه وسيم، وعانى حتى وصل لما هو عليه، حيث إن مشواره للنجومية لم يكن سهلا، لأن لم يكن لديه الخيار أن يقوم بعمل بدون مقابل لأنه كان يقوم بالاعتماد على نفسه، وهو من دلهي وطلب من والده الذهاب إلى مومباي والالتحاق بعالم الفن، ولكن لم يكن الطريق مزين بالورود امامه، حيث كان لا يمتلك منزلا، وكان يواجه اضطهادا دينيا، بسبب أنه مسلم وكان لا يجد منزلا بسبب ديانته لأنهم لا يسمحون إلا لمكوث الهندوس فقط بهذا المكان، واضطر أن ينام بسيارة صديقه لأنه لا يجد منزلا، حتى استطاع الالتحاق بعالم النجومية وامتلاك منزل، ومازال يمكث به حتى الآن ويعد تميمة الحظ له.

فيفان دسينا

اشتهر النجم الهندي فيفان دسينا بالوطن العربي، بعد عرض مسلسله الشهير مادهوبالا، ويجهل العديد ان دسينا من اصول برتغالية، ووالدته بطلة بالمجال الرياضي ووالده برتغالي، وكان حلم فيفان دسينا الأول هو احتراف كرة القدم، ولكن أيضا بسبب عدم الاهتمام بكرة القدم بالهند بشكل كاف وأن الكريكيت هي اللعبة الرياضية الأولى، لذا فإن انضمامه لفريق «all stars» حقق حلمه القديم، ويعد فيفان دسينا من أعلى النجوم أجرا بالدراما الهندية.