شقيق عادل إمام عن صحة الزعيم: لسه راجعين من الساحل وبيحضر لمسلسل جديد

كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه، بعد الشائعات بإصابته بفيروس كورونا، قائلا: إنَّ الفنان عادل إمام لم يصاب بفيروس كورونا، «مفيش حاجة من الكلام دة، الزعيم بيتمتع بصحة جيدة، وخلصنا أجازتنا في الساحل، واحنا حاليا في القاهرة».

الفنان عادل إمام يقرأ بعض السيناريوهات لعودته

وأضاف «إمام»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، اليوم، أن الفنان عادل إمام بدأ في قراءة عدد من سيناريوهات الأعمال الفنية، «بدأ يقرا شوية حاجات، أهم حاجة عشان يرجع تاني لازم يكون عنده موضوع حلو والورق حلو، وفي كذا موضوع بيقراهم، وربنا يسهل».

تلقيت مكالمات من كل دول العالم للاطمئنان على صحة الزعيم

وتابع: «نطمن كل المشاهدين سواء هنا أو في البلاد العربية، أنا جالي تليفونات من كل مكان في العالم بيطمنوا، ليا رجاء من الصحفيين مفيش مانع انهم يكتبوا، لكن يتحروا الخبر، لو حد سمع حاجة زي كدة يكلم أصحاب الشأن، ودي مش أول مرة ومعرفش إيه المقصود بيها».

الفنان عادل إمام يقرأ سيناريوهات لعمل درامي قادم

وعن العمل الفني القادم للزعيم عادل إمام: «لم نرسى على العمل بعد، إنما فيه كذا موضوع بيقراهم، العودة القادمة هي عمل درامي».

يذكر أنّ آخر ظهور للفنان عادل إمام على شاشة الدراما، كان من خلال مسلسل «فلانتينو» عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث مسلسل فلانتينو، حول نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو»، وزوجته «عفاف» سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.