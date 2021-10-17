«القومي للأجور»: 2400 جنيه الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص

قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تقرر تطبيق الحد الأدني للأجور على شركات القطاع الخاص بداية من شهر يناير 2022، بواقع 2400 جنيه.

التوصل لاتفاق مع الشركات المتضررة

وأضاف «بدوي»، أنه تم عقد اجتماع مع المؤسسات المتضررة من القطاع الخاص، والتي تقدمت بشكاوى تفيد أنها سيلحق بها ضرر ولن تكون قادرة على تنفيذ القرار الحد الأدنى للأجور، وتم التوصل إلى اتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بداية من يناير 2022.

طلبات الاستثناء

وكان قرار المجلس القومي للأجور، قد نص على أن الشركات الخاصة أمامها مهلة تنتهي أول شهر أكتوبر الجاري لتقديم طلبات الاستثناء، أو ما يفيد بوجود ضرر يحول دون تطبيق قرار الحد الأدنى، ولن يتم إقرار تلك الطلبات بمجرد تقديمها، حيث سيتم النظر فيها والبحث في حيثياتها، والموافقة على الطلب أو رفضه.

التطبيق سيتم على كل القطاعات

وتضمن قرار المجلس القومي بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الصادر في يونيو الماضي، تأكيدا على أن التطبيق سيكون على كل القطاعات، حيث لم يستثني القرار أحدا، إلا أنه فتح الباب أمام الشركات المتضررة للتقدم بشكوى إلى المجلس تفيد بعدم قدرتها على صرف الحد الأدنى للعاملين.

ويشار إلى أن المجلس القومي للأجور، يختص وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، فضلًا عن بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.