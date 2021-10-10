«غرفة السياحة» تكشف آخر موعد لتقديم الإعفاء من الحد الأدنى للأجور

كشف أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، أن أخر موعد لتقدم شركات السياحة بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ 2400 جنيه، فضلا عن دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيهًا 20 أكتوبر الجاري.

شروط الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضاف عمارة، خلال المنشور الذي أرسله لعموم شركات السياحة أن قرارات اجتماع المجلس القومى للأجور الخاصة بتحديد حد أدنى قيمته 2400 جنيه للعاملين، سيتم تطبيقه بداية من أول يناير المقبل، لافتًا إلى أن القرار استثنى المنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب للاستثناء من الالتزام بتطبيقه.

وأشار إلى أن طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيتم تقديمها في موعد غايته 20 أكتوبر الجاري عن طريق الإيميل الخاص بالغرفة، لافتُا أن الغرفة لن تلتفت إلى أي طلبات ترد بعد الموعد سالف الذكر.

الفنادق تطالب المنشآت المتضررة بالتقدم بطلب الإعفاء

وفى ذات السياق طالب، علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية من كافة الفنادق التي تضررت من جرّاءِ جائحة «كورونا» بالتقدم للغرفة باستثنائها من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة.

وأضاف أن الاتحاد المصري للغرف السياحية تلقى خطابًا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الإشارة إلى اجتماع المجلس القومي للأجور الذي انعقد بتاريخ 27 يونيو الماضي، تضمن بَدْء تطبيق حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، إضافة إلى وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى ستون جنيها.