«المنشآت الفندقية»: أغلب الفنادق ستطلب الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن غالبية الفنادق ستتقدم بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ2400 جنيه قبل تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، فضلا عن دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها وذلك بسبب الخسائر التي تكبدتها الفنادق بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم في فبراير من العام الماضي.

تراجع نسب الإيرادات للفنادق منذ بدء جائحة كورونا

وأضاف عاقل لـ«الوطن» أن الفترة من فبراير 2020 حتى الآن شهدت تراجعا كبيرا في حركة السياحة الوافدة ما أدى إلى تراجع نسب الإيرادات خلال تلك الفترة ما كبد الفنادق خسائر مالية كبيرة نظرا لأن غالبية الفنادق منذ عودتها لاستقبال النزلاء يوليو من العام الماضي بعد فترة من التوقف بسبب جائحة كورونا لم تحقق أية مكاسب مالية نظرا لارتفاع قيمة مصروفات التشغيل وقلة الدخل فى ظل استقبالها النزلاء بنسب لا تتجاوز الـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للنزلاء.

وتابع: «بدأت الفنادق استقبال النزلاء بنسبة 25% ثم ارتفعت حتى وصلت إلى نسبة الـ 70% الحالية ولم ترتفع إلى الآن للسعة الاستيعابية القصوى لها».

فنادق قليلة للغاية حققت أرباحا ولن تطلب الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

وأوضح عاقل أن هناك عددا قليلا من الفنادق حقق أرباحا خلال تلك الفترة، أو حقق تعادلا بين المصروفات والإيرادات، ولم يحقق خسائر ولن تتقدم بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المحدد بـ2400 جنيه، الذي سيبدأ العمل به رسميا بداية من شهر يناير 2022.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية حددت يوم 31 أكتوبر الجاري كآخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور ولن تتلق أي طلبات من المنشآت بشآن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد هذا الموعد.