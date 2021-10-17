مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج: تعاملنا بحيادية مع المرشحين

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنها لم تصرح بأن النتائج الأولية نهائية، مشيرة إلى إمكانية الطعن فيها.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس السبت، إنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أضافت أن النتائج الكاملة متاحة على الموقع الرسمي.

كانت المفوضية أكدت في وقت سابق أنه تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات فى انتخابات العراق.

تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات

بدوره، قال مدير دائرة الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، إن معظم الطعون لا ترقى إلى مستوى التأثير على العملية الانتخابية، مؤكداً أنه تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ولفت مدير دائرة الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات العراقية، إلى أنه بعد إعلان النتائج النهائية ستكون هناك مدة جديدة لتقديم الطعون.

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق من أمس السبت، إنجاز 95‎%‎ من الفرز اليدوي في جميع المحطات البالغة 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية، عماد جميل، إن نتائج العد اليدوي جاءت متطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين.

أوضح «جميل»، أن نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية، مضيفا أن عدد الشكاوى الكلي بلغ 356 شكوى.

وكان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا بحسب النتائج الأولية أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة، إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن «الصدر» وحده من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.